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Laser Active メガ LD メロンブレイン MELON BRAINS
商品番号 S28884815472
商品名

Laser Active メガ LD メロンブレイン MELON BRAINS
ブランド名 セガ
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LaserActiveメガLDメロンブレインレーザーアクティブメガドライブMELONBRAINSレーザーディスクディスクディスク、ジャケット、帯、説明書、ハガキ付きです。盤面に目立つ大きな傷もなく比較的綺麗な状態です。ケースにスレ、傷があります。外側ビニールにスレ、傷、破れ、汚れがあります。写真で状態等の判断お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。
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