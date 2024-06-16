Laser Active メガ LD メロンブレイン MELON BRAINS

LaserActiveメガLDメロンブレインレーザーアクティブメガドライブMELONBRAINSレーザーディスクディスクディスク、ジャケット、帯、説明書、ハガキ付きです。盤面に目立つ大きな傷もなく比較的綺麗な状態です。ケースにスレ、傷があります。外側ビニールにスレ、傷、破れ、汚れがあります。写真で状態等の判断お願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。



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