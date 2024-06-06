水滸伝 1~5巻セット

講談社学術文庫井波律子先生訳の水滸伝1~5巻セットです。新品で購入後、一巻目を読み挫折し、続刊も未読のまま本棚にて保管しておりました。折れ、シミ、焼けなどなく、かなり綺麗です。3巻のみ帯がありませんが、探せばあると思います。必要であれば探してお付けいたします。緩衝材で包み、ダンボールにて発送致します。「水滸伝(一)」井波律子定価:￥1850#井波律子#井波_律子#本#外国文学／その他



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