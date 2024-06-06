聖書　新改訳　引照・注つき

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商品詳細
聖書 新改訳1970年6月20日 発行1997年4月20にち 2版8刷翻訳 新改訳聖書刊行会発行 日本聖書刊行会発売 いのちのことば社中は綺麗ですが、古い本のため、しおりの紐が撮影時、劣化でとれてしまいました。箱は劣化して汚れがあります。古い本独特のにおいもありますので、気にされる方はご遠慮ください。
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