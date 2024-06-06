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聖書　新改訳　引照・注つき
商品番号 A89931410313
商品名

聖書　新改訳　引照・注つき
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

聖書　新改訳1970年6月20日　発行1997年4月20にち　2版8刷翻訳　新改訳聖書刊行会発行　日本聖書刊行会発売　いのちのことば社中は綺麗ですが、古い本のため、しおりの紐が撮影時、劣化でとれてしまいました。箱は劣化して汚れがあります。古い本独特のにおいもありますので、気にされる方はご遠慮ください。
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