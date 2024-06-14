スノークィーン PCゲーム 雪の女王 アンデルセン童話 Snow queen

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・ウィンドウズ、マッキントッシュ両対応・クリックブックシリーズ第２弾・愛という名のミステリー【動作環境】[Macintosh]CPU：68040/33MHzまたはPowerPC搭載機種ディスプレイ：13インチ以上、256色以上メモリ：12MB以上CD-ROM：2倍速以上OS：漢字Talk7.1以上[Windows]CPU：486DX4/100MHzまたはPentium搭載機ディスプレイ：640*480以上、256色以上メモリ：12MB以上サウンドカード：SoundBlaster16互換CD-ROM：2倍速以上OS：Windows3.1/95【状態】箱・取扱説明書・箱内ケース・ディスク本体が同梱されています。箱や説明書など全体的によごれがあります。環境がないため、動作確認はできていません。【ご確認ください】⭐️長期自宅保管の中古品になりますので、あらかじめご理解ください。⭐️あくまでも中古品ですので、細かいキズを気にされる方や、完璧品を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。