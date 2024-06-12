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「超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集」日本超音波医学会定価:￥8148#日本超音波医学会#本#自然／医療・薬学・健康2年前に購入して使用していました。もう使わないので出品します。一切書き込みはしていないので比較的綺麗かと思われますが端にやや折れ跡があります。ご了承いただける方のみ、即購入可です。防水のためビニールで梱包し、匿名配送します。