FF7R A賞　クラウド フィギュア

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商品詳細
セブンイレブンのくじで獲得後、未開封のまま自宅保管しておりました。美品かと思いますが、一度人手に渡ったものであることをご留意お願いします。人気ゲームタイトル...ファイナルファンタジーフィギュア種類...スケールフィギュア性別...男FF7リメイク一番くじクラウド・ストライフ
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