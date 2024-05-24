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HYDE ペアグラス
商品番号 V18765796758
商品名

HYDE ペアグラス
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYDEBirthdayグッズのペアグラスです。2022年のグッズです。使うことがなさそうなので出品します。撮影のために箱を開けたのみで、グラスは箱から取り出していません。元々入っていたビニールは開ける際にセロハンテープ部分に少し穴が空いてしまったので、そのままお包みすることも外してお包みすることも可能です。素材がガラスなので梱包も厳重にして発送致しますが、万が一の発送事故は運送会社さんまでお願い致します。人気グループ···HYDE、L'Arc～en～Ciel(ラルク)グッズ種類···その他
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