HYDE ペアグラス

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HYDEBirthdayグッズのペアグラスです。2022年のグッズです。使うことがなさそうなので出品します。撮影のために箱を開けたのみで、グラスは箱から取り出していません。元々入っていたビニールは開ける際にセロハンテープ部分に少し穴が空いてしまったので、そのままお包みすることも外してお包みすることも可能です。素材がガラスなので梱包も厳重にして発送致しますが、万が一の発送事故は運送会社さんまでお願い致します。人気グループ···HYDE、L'Arc～en～Ciel(ラルク)グッズ種類···その他