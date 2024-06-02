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straykids バンチャン リノ サイン会 データ
商品番号 U67925456569
商品名

straykids バンチャン リノ サイン会 データ
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

straykids2019年4月に韓国で行われた対面サイン会のサインと写真のデータをお送りします。バンチャンのページの裏にミノのサインをしてもらっている為セットでの販売となります。写真のデータはsendanywhereで権利ごとお譲りします。写真の枚数は10枚程度です。バンチャン多めで送らせていただきます。サインは名前を塗りつぶして硬貨ケースに入れて発送します。写真に関しては素人なので手ブレや白飛びがございます。上手く撮れていないためご理解の上ご購入ください。また、サインに関しても素人保管の為神経質な方の購入はご遠慮ください。straykidsスキズバンチャンチャニミノリノミンホleekwowbangchanサインサイン会ペンサ一眼
http://narcologia.ru/goods/recuperation254221.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador256406.html
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