ポケモンカード ルギア レジェンド

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商品詳細
種別···シングルカードシリーズ···DPt鑑定状況···未鑑定押し入れから引っ張り出してきました写真見ればわかると思いますが傷あります相場わからんのでとりあえずこの価格で
http://narcologia.ru/goods/seamless859129.html
http://narcologia.ru/goods/procurement229933.html
http://narcologia.ru/goods/seamless95729.html
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