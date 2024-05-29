Blue Yeti Nano シャドウブラック SM\u0026PGセット

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定価¥15,510BlueYetiNanoマイクロフォン本体およびショックマウント(SM)、ポップガード(PG)のセットになります。使用期間は1年半ほどで、動作に問題はないことを確認しております。目立つような傷はないのですが、本体とメッシュマイク部の間にあるメッキパーツが若干くすんでおります。これは他出品者さんの同型機種をみるに、似た傾向の状態を複数確認しており、材質的な仕様だと思われます。ショックマウントのゴムが少し緩いですが、使用上には問題はありません。YetiNano本体はパッケージと付属品を完備ですが、ショックマウントとポップガードのパッケージはありません。緩衝材で梱包した形での発送となりますので予めご了承下さい。ポップガードは中性洗剤で洗浄、本体はアルコールで消毒・清掃してから発送致します。#BlueYeti#コンデンサーマイク#オーディオ機器#USBマイク