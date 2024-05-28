イヴ・サンローラン展 時を超えるスタイル 公式　図録 英語併記　パンフレット付

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商品詳細
イヴ・サンローラン展時を超えるスタイル公式図録です。ハードカバーで読み応えがあります。英語が併記されているので、外国人のお土産も可能です。タイトル イヴ・サンローラン展時を超えるスタイル製品名 図録カバー ハードカバーサイズ:A4変（305×210mm）ページ:全312ページ製品の状態 新品付属品 展示会パンフレット公式HPより。ルック全110体ほか本展出品作をカラーでご紹介する公式図録です。青年期の貴重なドローイングに始まり、その偉才の全貌を豊富な作品解説とともに辿ります。表紙はサンローランも愛した黒色のクロス素材で、洗練されたレタリングが映える豪華な１冊です。
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