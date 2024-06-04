シグルイ　未開封輸入盤Blu-ray

出演 浪川大輔 佐々木望 桑島法子 篠原恵美 加藤精三 堀江美都子 屋良有作 稲葉実 島田敏 小山力也 大林隆介原作 南條範夫 山口貴由アニメーション制作 マッドハウス原語日本語音声収録。全12話収録、２枚組み。未開封品です。リージョンＡ、ないしはフリーですが、国コードロックなどにより再生機器側の設定変更が必要な場合があります。エアキャップなどで包み中身が見えないように梱包し、発送致します。【国コードロックについて】北米盤Blu-rayの一部、主に日本製アニメ作品を収録した製品に於いて、国コードが米国に設定されたものがあります。該当品については、国コードが日本に設定された国内向け機器では再生、視聴が不可となります。ほぼ、アニメ作品に限った制限となり、アニメ作品以外では前述の問題は滅多に起こりません。以下、主な再生機器ごとの国コードロック対処法となります。※一般的なブルーレイプレーヤー／レコーダー国コードの設定方法、または変更可能か否かについて機種ごとに違います。取扱説明書をご確認ください。※PC（Windows／Mac)PowerDVDなど、国コードの変更が可能な再生ソフトを使用してください。※XboxSeriesX／One地域、言語の設定変更と伴に国コードも同地域のものに変更されます。北米盤Blu-ray視聴の際は地域を「米国」、言語を「English」に設定してください。※PS3／PS4／PS5デフォルトで国コードがアメリカに設定されている為、設定変更の必要なくご視聴いただけます。



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