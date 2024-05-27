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- 2019 TOPPS 大谷翔平 OF THE CLASS インサート 2023
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商品詳細
2019ToppsoftheclassGoldFoil#TCG-20ShoheiOhtani限定プロモカードToppsoftheclassの299枚のシリアルインサートです。パック自体が非売品になりレギュラーカードでも貴重ですが更にインサートカードとなるとあまり市場に出回りません。ゴールドフォイルで非常に綺麗なカードです。コンディションは画像にてご確認ください。中古のホルダーに入れて発送いたします。日本人メジャーリーガーメジャーリーグMLBロサンゼルスエンジェルス2023TOPPS2023bowmanジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···写真性別···男
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