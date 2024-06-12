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新品・未開封　サントラCD 《ジョジョの奇妙な冒険」第1部》
商品番号 R42166375137
商品名

新品・未開封　サントラCD 《ジョジョの奇妙な冒険」第1部》
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 2,687 円
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商品詳細

#トルネコ商店のJOJO←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#トルネコ商店のサントラCD←ポチッとね♪♪↑↑その他多数出品中↑↑#複数枚購入割引特典有り「「ジョジョの奇妙な冒険」第1部O.S.TPhantomBlood[Future]/松尾早人」定価:￥2500※新品・未開封です、帯に色褪せあります、宜しくお願いします。#CD・DVD内容紹介2012年話題のアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」からサウンドトラック発売が決定!2012年10月よりTOKYOMX、MBS、CBC、TBC、RKB、BS11ほかにて好評放送中のTVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」から、松尾早人による力強いメロディが印象的な第1部「ファントムブラッド」編のサウンドトラック!
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