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- 【agawa】スーパー姫子
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商品詳細
斬新な取り組みでSNSを賑わせるagawaさんの作品です。購入後は台紙から別のスリーブへ入れ換え、UVカット率97%以上のアクリルケースに入れ飾っていました。自作シールの特性上、製造過程でのスレや傷などが有るそうなのでご理解のある方のご購入に限らせて頂きます。尚、すり替え防止の観点から返品は受付けておりませんのでよろしくお願いします。トキメキ!妖怪鬼退治自作シールグッズ種類...カード/シール
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