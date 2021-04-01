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米軍　陸軍バック　第二次世界大戦　 予備弾薬ポーチ 予備マガジン入れ
商品番号 X81393512613
商品名

米軍　陸軍バック　第二次世界大戦　 予備弾薬ポーチ 予備マガジン入れ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［商品説明］1943年第二次世界大戦の当時物と思われます。予備弾薬ポーチ弾薬予備マガジン入れ　アミュニッションポーチ　US米軍陸軍バックアンティークレトロサバゲーサバゲー装備［商品状態］写真の通りベルトの部分、ポーチを開けた際の上部にサビのシミあり。ポーチは頑丈な作りになっております。ご理解頂ける方のみご購入下さい。
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