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- Eastman SB59 超美品‼️
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。EastmanSB59の出品です。キズらしいキズは無く、中古のギターとしては最高クラスの美品かと思います。Gibsonカスタムショップを連想させる軽さ、鳴りの良さ、ギターとしての作りの良さはこの価格ではまず味わえないものかと思います。ハンドメイド、ラッカー塗装、アルミテールピース＆ブリッジ、ダンカン59PU等、ヴィンテージを意識したスペックになっております。ボリューム操作の容易なスピードノブに交換してあります。もちろんオリジナルのノブも付属します。Crewsmaniacsoundの高級セミハードケースに入れてお届けします。ネックの状態も良く(波打ち等ございません！)低めの弦高で弾きやすいです。チューニングをしてすぐに弾いて頂けるよう、フレット＆指板クリーニング、弦交換をしてお届けします。御検討よろしくお願い致します。なお、あくまで中古品ですので微細な擦り傷等、気になさる方はご遠慮ください。タイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral606932.html
http://narcologia.ru/goods/plaque79307.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei894371.html
Eastman SB59/V -Golden Burst- ≒3.54kg【極薄塗装・エイジド仕様!】【軽量!】
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EASTMAN SB59 Vintage Finish Antique Red 商品詳細 | 【MIKIGAKKI.COM ...
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EASTMAN - 梅田店 【ギター専門店】 商品一覧 | 【MIKIGAKKI.COM ...
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