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VICTRIX アケコン GamerFinger OTTO V5カスタム
商品番号 S43354732140
商品名

VICTRIX アケコン GamerFinger OTTO V5カスタム
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 24,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは、VICTRIXProFSArcadeFightStickforPlayStation5Whiteのカスタム品になります。カスタム内容は、全ボタンGamerFinger※初期ボタンもお付けしますレバーOTTOV5(13mm)※他パーツもお付けしますとなっております。使用期間は2週間程で目立った傷や汚れはありませんが念の為、神経質な方は御遠慮下さい。ご購入お待ちしております。#victrix#ビクトリクス#アケコン#アーケードコントローラー
http://narcologia.ru/goods/encourage709772.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant452182.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect527970.html
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