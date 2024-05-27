ゲラン 香水瓶＆外装パッケージ 写真集「Guerlain 1895-1995」

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商品詳細
ゲラン香水瓶＆外装パッケージ写真集「Unsiecled'echantillonsGuerlain,1895-1995-Catalogueargumente」MicheleAtlas/AlainMonniot著1995年EditionsMilan【絶版】◆◆詳細◆◆フランスの香水・化粧品メーカー「ゲラン」香水瓶＆外装パッケージ写真集調香師ジャン＝ポール・ゲランのフランスの香水・メーカー「ゲラン」19世紀末、ゲランはテスターという小さな試験瓶で実験を行い、今日の香水サンプルを誕生させました。本書は、「ゲラン」ブランドの歴史を振り返り、まさにゲランのクリエイティビティを垣間見ることができる1895〜1995年の間に制作された香水瓶を掲載したカタログ・レゾネ。日本国内ではまず入手ができない希少本◆◆仕様◆◆洋書フランス語香水瓶パフュームボトルゲラン作品集写真集カタログ図録ハードカバー24x26.5cm159ページ◆◆状態◆◆表紙カバーに経年による薄スレが若干ある程度ページ端に薄ヤケ#本#香水#ゲラン#Guerlain#香水瓶
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