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PlayStation®4 Pro デスストランディング　リミテッドエディション
商品番号 T21283831927
商品名

PlayStation®4 Pro デスストランディング　リミテッドエディション
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 8,930 円
在庫状況 あり

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商品詳細

付属品:本体、コントローラー、接続ケーブル一式です。
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