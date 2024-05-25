集中治療看護師のための臨床実践テキスト: 疾患・病態編

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商品詳細
「集中治療看護師のための臨床実践テキスト疾患・病態編」日本集中治療医学会看護テキスト作成ワーキンググループ定価:￥3800#日本集中治療医学会看護テキスト作成ワーキンググループ#本#自然／医療・薬学・健康●状態：数週間前に書店で購入しました。裁断済みです●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：裁断済みということで「やや傷や汚れあり」とさせていただいています。こちらの商品は即購入していただいて構いません。ご理解の上ご検討ください。よろしくお願いいたします。
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