NEW ニンテンドー 3DS LL 美品動作確認済み

これまでケースに入れていたので比較的綺麗になってますペン付きです動作確認済みの完動品です。目立った傷等ありません。箱、説明書あります即購入可能です！NintendoNEWニンテンドー3DSLLライム/ブラックcolor:GREENゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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