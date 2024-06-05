

萬屋錦之介 大型写真集 白龍社 昭和53年初版本 萬屋錦之介 大型写真集 白龍社 昭和53年初版本



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監 修：株式会社中村プロダクション編 集：巽治郎 、 小杉公一発行所：株式会社白龍社発行日：昭和53年5月20日 初版発行#『御本の宝箱』の写真集エンタメ系一覧はこちらから※コメント無しの即購入ＯＫです!※匿名配送ですのでご安心ください。#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから◆商品の状態父のお蔵を整理していた時に出てきました逸品です。長年保管されており、外函ございません。化粧ケースが少し経年劣化していますが、書籍自体は綺麗な状態を保っております。 ◆発送について商品はプチプチ包装をしまして段ボール（リサイクル段ボール使用）梱包にて、綺麗な状態でお届け出来ますので、ご安心してお受け取りください。発送方法はゆうゆうメルカリ便 ゆうパックで発送いたします。ご購入後『24時間以内に発送いたします！』#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから