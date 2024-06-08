書道全集 28冊セット ☆ 平凡社 大型本

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「書道全集28冊セット」1～26巻＋別巻2冊の28冊セットです。平凡社発行です。中古ですので経年による焼け、シミ、細かなキズがあります。ケースに強い焼け、汚れが目立ちます。画像にてご確認ください。本の中は目立った痛みはなく、綺麗な状態です。中古品に理解がある方のみご購入ください。即購入OKです。※注意※他サイトでも出品している為、在庫が無くなる場合がございます。確実にご購入されたい商品は、購入前にコメントをいただけますと有り難いです。佐川急便サイズ140で発送いたします。#本#BOOK#大型本#書道#習字#書道全集