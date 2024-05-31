建設業経理士1級財務諸表　TAC的中答練

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商品詳細
2021年3月(第28回)対策 TAC的中答練1回〜3回DVD通信になります。①的中答練1回 問題・解答・DVD②的中答練2回 問題・解答・DVD③的中答練3回 問題・解答・DVD④講義録レポート定価は¥21,000です。記入等はありません。合格できたので、出品します。
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