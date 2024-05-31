PlayStation 5 “FINAL FANTASY XVI” 同梱版

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【商品名】PlayStation5“FINALFANTASYXVI”同梱版【状態】新品未開封ゲームソフトのコードも当然未使用です。【補足】ゲームの大会で賞品として頂きました。特に意味があるかは分かりませんが、入手日や経路の証明は可能です。すり替え防止のため評価に問題がある方のご購入はお断りする場合があります。【同梱物内容】・PlayStation5本体×1・ワイヤレスコントローラー×1・ベース×1・電源コード×1・HDMIケーブル×1・USBケーブル×1・印刷物一式×1・ASTRO’sPLAYROOM（プリインストールゲーム）×1・PlayStation5用『FINALFANTASYXVI』ゲーム本編ダウンロード版（プロダクトコード）×1・特典インゲームアイテム -武器「ブレイブハート」×1 -アクセサリ「ケットシーのラッキーチャーム」×1 -アクセサリ「学者の眼鏡」×1より詳しい内容はプレイステーション公式サイトをご確認ください。PS5プレイステーション5PlayStation5FF16ファイナルファンタジー16