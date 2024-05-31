ドリームキャスト R7 本体

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商品詳細
ドリームキャストR7Regulation#7中古本体※値下げ交渉ご遠慮下さい付属品は下記セット内容揃っております・本体/箱/コントローラー/ステレオAVケーブル/モジュラーケーブル/電源ケーブル/ドリームパスポート3/説明書類(元々ビジュアルメモリは付属しておりません。セーブの必要な方は別でメモリをお買い求め下さい)※本体の動作確認済みです大きな傷や汚れはありませんが、経年劣化による外箱の擦れなどご了承下さい。買ってすぐに主流がPS2に移行してしまい、少しの使用ですぐに物置行きになってしまいました。(ソフトも2本しか持っておりませんでした)なので本体自体は擦れや傷等は殆ど無くそこそこ綺麗な状態です。(コードやコントローラーの入っているビニール袋は20年〜の歳月を感じる色合い)動作は問題無く出来ました。素人保管で20数年前のゲーム機ですので、継続使用の保証致しかねます。全てご了承の上お買い上げ下さい。#セガ#SEGA#ドリームキャスト#ドリームキャストR7
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