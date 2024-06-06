I718 ⭐ KAWAI 電子ピアノ PN290 ⭐ 動作確認済 クリーニング済

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★保証内容などをプロフィールに記載しておりますので「必ずご確認下さい」「無料配送エリア外の方は、商品代金に送料分を上乗せいたしますので、購入前に必ずコメントください。」無料配送エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：名古屋市全域、東海市、大府市、知多市追加配送料+2000円エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：日進市、東郷町、豊明市、春日井市、追加配送料+4000円エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：長久手市、刈谷市、半田市、知立市、大治町、清須市、尾張旭市その他のエリアは配送不可ですので予めご了承下さい。状態：2004年製のUSED品なので、使用に伴う小キズなどのそれなりの使用感は有ります。動作確認、クリーニング済。メーカー ：KAWAI型番 ：PN290 年式 ：2004年製※イス座面にダメージがあります。カバーなどしてお使い下さい。※鍵盤に沈みがあります。（音は問題なく出ます。）商品名:カワイデジタルピアノ PN290■特長◆アドバンスト・ハンマー・アクションIII鍵盤搭載 グランドピアノのように低音から高音まで滑らかに手応えが変化する「アドバンスト・ハンマー・アクションIII鍵盤」を採用。ばねを使わない独自の機構と、あくまで演奏性を重視した「非対称音域別ハンマーウェイト」により、より自然なピアノタッチを実現しています。◆より見やすく使いやすくワイドになった譜面台 従来機種に比べ譜面台の幅が20％ワイドになり、より見やすく使いやすくなりました。また取り外しも可能で天板がフラットになるため、キーボードやパソコンを置くこともできます。◆さらに進化したコンサートマジック 指一本で内蔵曲の演奏が楽しめる機能として好評の『コンサートマジック』も、より楽しく、親しみやすく進化しました。マジカルタクト一定間隔で鍵盤を押せば曲が進行していきます。強弱も自由自在で、演奏者は任意の鍵盤で拍子をとるだけです。寸法／重量140W×46D×84H（mm）/39.5kg※当方、楽器やピアノに詳しくないので、専門的なご質問には答えられませんので予めご了承下さい。ピアノ 電子ピアノ カワイ KAWAI