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LE SSERAFIM ルセラ 通常盤 トレカ コンプ10セット①
商品番号 N90507391003
商品名

LE SSERAFIM ルセラ 通常盤 トレカ コンプ10セット①
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 7,039 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lesserafimルセラフィム　タワレコ限定ラキドロ▼注意事項-スリーブ+厚紙片面補強-目立った傷や汚れはありませんが、神経質な方は購入ご遠慮ください。-海外製品のため、初期傷ある場合御座いますがご了承ください。返品交換×
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