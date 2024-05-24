LE SSERAFIM ルセラ 通常盤 トレカ コンプ10セット①

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商品詳細
lesserafimルセラフィム タワレコ限定ラキドロ▼注意事項-スリーブ+厚紙片面補強-目立った傷や汚れはありませんが、神経質な方は購入ご遠慮ください。-海外製品のため、初期傷ある場合御座いますがご了承ください。返品交換×
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