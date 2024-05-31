ニンテンドー2ds ポケットモンスター緑 限定パック

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ニンテンドー2dsポケットモンスター緑限定パック箱は擦りや捲れが少しありますが、大まかには綺麗な方かと思います。本体も特に目立った傷などありません。素人管理なので美品を求めている方はご遠慮ください。【その他】※画像からは見えませんが、タッチペンとSDカードもあります※初期化、起動確認済み※タッチパネルも通常通り使用可能で、傷なども特にありません【重要】※初期化しておりますので、ポケットモンスター緑のバーチャルコンソール、テーマは入っておりません