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ニンテンドー2ds ポケットモンスター緑 限定パック
商品番号 M19222692168
商品名

ニンテンドー2ds ポケットモンスター緑 限定パック
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 10,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドー2dsポケットモンスター緑限定パック箱は擦りや捲れが少しありますが、大まかには綺麗な方かと思います。本体も特に目立った傷などありません。素人管理なので美品を求めている方はご遠慮ください。【その他】※画像からは見えませんが、タッチペンとSDカードもあります※初期化、起動確認済み※タッチパネルも通常通り使用可能で、傷なども特にありません【重要】※初期化しておりますので、ポケットモンスター緑のバーチャルコンソール、テーマは入っておりません
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