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【完品・美品】Switch 本体 ディズニー ツムツム フェスティバルセット
商品番号 T10195709989
商品名

【完品・美品】Switch 本体 ディズニー ツムツム フェスティバルセット
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 21,844 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★入金確認後24時間以内に発送します★☆★♪送料無料♪♪即購入歓迎♪◆(完品)NintendoSwitch本体ディズニーツムツムフェスティバルセット◆セット内容(付属品)・Switch本体(ツムツム仕様)・ジョイコンL・R(ツムツム仕様)・ドック(ツムツム仕様)・ジョイコンストラップ・ジョイコングリップ・ACアダプター・HDMIケーブル・セーフティーガイド・ソフト(ディズニーツムツムフェスティバル)・外箱(内箱含む)＊SDメモリーカードは付属されません。【商品状態】＊本体・液晶はほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態かと思います。＊その他付属品もほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態かと思います。＊状態は写真にてご確認下さい。＊写真に載っているもの以外は付属されません。＊発送は箱にプチプチを巻いて発送致します。(段ボールには入れて発送致しません。)＊動作確認済みNintendoSwitchディズニーツムツムフェスティバルセットブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体＋ソフトパッケージ種類：通常版色：グレー系
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