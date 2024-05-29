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プチナース クイックノート 6点セット
商品番号 J17231582578
商品名

プチナース クイックノート 6点セット
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☺︎「プチナース看護技術クイックノート」「プチナース看護学生クイックノート」「プチナース精神看護実習クイックノート」「プチナース小児看護実習クイックノート」「プチナース母性看護実習クイックノート」「プチナース成人・老年看護実習クイックノート」定価:各¥900+税(「プチナース看護技術クイックノート」のみ925+税)出版:照林社⚫︎マーカーや書き込み等はございません。⚫︎発送日数に関しましてご相談いただければ、即日発送いたします。⚫︎中古品であり素人の自宅保管ですので、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。⚫︎即購入可◎
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