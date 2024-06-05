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商品詳細
BOSSGT-1000#BOSS#GT_1000種類...エフェクター・プロセッサー製品仕様はメーカー・サイトで御確認を御願いします。発売直後に購入しました。2～3時間程度の演奏をして以来、全く利用せずに置いています。今後利用予定がないので売却します。Firmwareは最新のV.3.2.0に更新済。本体はほぼ使用感はありません。箱・保証書・マニュアル・付属品は全て揃っています。若干の値引相談は可能です。全然動きがないので出品を取り止めようか悩んでいます。大胆な提案を御待ちしています。
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