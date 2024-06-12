SONY PS4 CUH-2200AB01 本体 品 HDD1TB 換装済

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商品詳細
プレステ4の中古品です。購入時期は2019年3月です。某大型電器店の保証印が外箱に捺印されています。もともとは500GBのものを、1TBのHDDに換装してあります（フォーマット済み）。システムソフトウェアは10.50ですので、バージョンアップが必要かと思います。元箱は、凹みや傷ありますが、本体そのものは、まあまあ綺麗です。SONYPlayStation4CUH-2200AB01color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY
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http://narcologia.ru/goods/freshman229956.html
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