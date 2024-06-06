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フラグメント たまごっち Tamagotchi FRGMT EDITION
商品番号 Q64806244958
商品名

フラグメント たまごっち Tamagotchi FRGMT EDITION
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレミアムバンダイで当選しました。新品未開封です。画像の梱包箱にて発送予定です。たまごっちフラグメント限定デザイン抽選販売限定品OriginalTamagotchifragmentdesign※手元にありますので迅速な発送致します。すり替え防止の為、返品交換や購入後のキャンセル返金はお受けしません
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