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美品PSPGO
商品番号 E48806143353
商品名

美品PSPGO
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

pspgoです。発売当時に買いましたが、あまり使わずに眠ってました。ゲームは写真の通り入っていますのでそのままお渡しできます。ご要望があれば初期化してから発送いたします。動作確認済み。充電器はつきません保護フィルムの関係で画面が少し汚れて見えますが、張り替えれば綺麗です
http://narcologia.ru/goods/recycling263014.html
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