

有田焼 琥山窯 飾り皿 直径39cm 菊絵金箔押 大皿-



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飾り皿 絵皿 大皿 スタンド付き 有田焼 琥山窯 陶器 伝統工芸品 日本製 金襴手 金箔 桜 尺５寸皿 45cm 木箱入り

※2023/10/7木箱が見つかったので、おつけします。(少し傷んでます)長期保管してました。そのため、新品ではなく、金箔の部分も劣化はあるかと思います。保管状態は写真にてご確認ください。あくまで中古品へのご理解をお願い致します。直径39cmの大きい飾り皿です。※置く台などはありません。木箱をお付けしますが、木箱は少し傷んです。少しのホコリや見えない指紋など気にされる方はご購入をお控えくださいませ。直径 約 39cm高さ 約 6cm重さ 約 2,380g絶対に割れないように梱包して発送します。素人の梱包にご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。種類···その他モチーフ···その他種類···皿・鉢