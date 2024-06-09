a32【動作良好】Switch Lite ターコイズ 本体 スイッチライト

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商品詳細
★NintendoSwitchLiteターコイズ本体スイッチライトlight★付属品•本体•USB充電ケーブル★状態ややスレ傷などの使用感がありますが動作は良好で問題ございません。尚、写真にてご判断頂けましたら幸いです。一通り動作の確認しております。アルコールクリーニング済です。★中古品になりますので神経質な方のご購入はお控えくださいませ。★梱包は防水対策をしてなるべく丁寧にさせていただきます。即購入大歓迎です。A28
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