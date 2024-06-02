【サイン本】Exit 出口亜梨沙写真集 新品未読品

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商品詳細
「Exit出口亜梨沙写真集」西條彰仁/出口亜梨沙発行：ワニブックス定価：￥3,300(税込)サイン本新品未読品(シュリンク未開封)#西條彰仁#西條_彰仁#出口亜梨沙#出口_亜梨沙#本#芸術／写真・工芸関西の朝番組『おはようコールABC』でレポーターとして出演。現在は女優としての活動をメインにグラビア、舞台などにもその活躍の場を広げている彼女が待望のファースト写真集をリリース！乗りに乗っている彼女が、台湾ロケで限界露出に挑戦!！その清楚なルックスとGカップのグラマラスボディを惜しげもなく披露。2019年、間違いなくグラビア界の頂点に行くであろう彼女の今を絶対に見逃すな！！
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