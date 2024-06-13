手裏剣戦隊ニンニンジャー　忍者一番刀　忍者激熱刀　ガマガマ銃　武器セット

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手裏剣戦隊ニンニンジャーの武器セットです。今のところバラ売りは考えておりませんが、しばらく売れなければセットを組み換えたりして再出品するかもしれません。忍者一番刀忍者激熱刀ガマガマ銃三段忍撃カラクリヘンゲン変身デバイス忍者スターバーガーアカニンジャーシュリケンアオニンジャーシュリケンキニンジャーシュリケンシロニンジャーシュリケンモモニンジャーシュリケンスターニンジャーシュリケンミドニンジャーシュリケン超絶チェンジャー五トン忍シュリケン風雷忍シュリケン終局忍シュリケンカクレンジャーシュリケンハリケンジャーシュリケン合体忍シュリケンスペシャル忍シュリケン見参Ver.おまけ なりきりセットのたすき九重ルナ／久右衛門の声が入ったミドニンジャーシュリケンや、「暴れて天晴!アカニンジャー」等、役者さんの声が入ったスペシャル忍シュリケンは鳴らして楽しかったです!我が家の子ども達は盛り上がってました。それぞれ、出品前に動作確認しました。電池の液漏れや破裂トラブル防止のため電池は抜いて発送します。子ども達がニンニンジャーになりきって遊んでいたので擦れ傷等、使用感がっつりあります。中古品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。★お値下げ交渉はお受けしていません。しばらく売れなければ少しずつお値下げすることがあります★