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デジヴァイス2【動作確認済み】
商品番号 V97084844352
商品名

デジヴァイス2【動作確認済み】
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 9,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入し、使用後は暗所にて保管していました。写真に写っている本体、箱、取扱説明書は付属します。電池を入れて動作確認（起動、ボタン操作、音、画面表示、歩数計機能）済みですが、通信機能については未確認です。動作確認に使用した電池を、外した状態でお付けしますので、すぐにお遊び頂けます。古いものですので、本体に小さなキズ等ございます。神経質な方は購入をご遠慮下さい。#デジヴァイス#デジバイス#デジモン#デジモンアドベンチャー#デジタルモンスター#DigitalMonster#DigimonAdventure#Digimon#Digivice
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