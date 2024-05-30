アルセウスLv.100 プロモ 「アルセウス 超克の時空へ」特典カード

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アルセウスLv.1002009年公開映画「アルセウス超克の時空へ」特典カード状態については写真をよくご確認の上、ご購入をお願いいたします。(素人保存なので、プレイ用としてご検討ください)写真撮影のため、スリーブから出して撮影しています。発送：スリーブに入れて防水・折れ防止をして発送いたします。※当商品は、送料込みの値段になりますので、値下げ交渉はご遠慮ください。※あくまでも中古品ですので、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。完品を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮ください。※トラブルやすり替え防止の為に返品やキャンセルは受け付けつけておりません。※郵送時のトラブルにつきましては責任は負いかねます。#ポケモンカード#アルセウス#ポケカ