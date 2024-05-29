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動作確認済み　任天堂　スーパーファミコン　SHVC-001　ぷよぷよ付き
商品番号 U93325778809
商品名

動作確認済み　任天堂　スーパーファミコン　SHVC-001　ぷよぷよ付き
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○すーぱーなぞぷよ　ルルーのルー　説明書あり○スーパーCRスペシャル　パチンコ連チャン天国　説明書あり○ラリーニクソンズ　スーパーバスフィッシング説明書なし【メーカー】Nintendo　ニンテンドー　任天堂【商品名】SUPERFAMICOM　SFスーパーファミコン【型番】SHVC-001【カテゴリー・タイプ】家庭用ゲーム機【動作状況】正常動作確認済み【キズ・汚れ・注意事項】こちらの商品は中古品のため外箱の一部にヤケが見られますが、その他は特に目立ったキズや汚れはなく、状態の良い商品です。【付属品】本体　コントローラー×２　外箱　電源アダプター、AVケーブル箱無しのカセットはプチプチで梱包します。　　付属の線でテレビに繋いで遊べます。90サイズのため送料が1,050円ですので大幅なお値下げは難しいです。予めご了承くださいませ。
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement553099.html
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