嵐 5×20 All the BEST 1999-2019 JAL限定盤 2種

嵐「5×20AlltheBEST!!1999-2019」JAL限定盤‼️未開封ピンク➕美品ブルー【ピンクパッケージ】嵐JALハワイ便限定販売JALハワイ線のみで販売していた限定CDジャケット(1便30枚限定、5000枚限定)搭乗した人のみが購入できる商品です。未開封の為中身確認していません。【ブルーパッケージ】JAL国内線限定オリジナルCDジャケット搭乗者の中から抽選で購入できる限定盤CDにはキズ等有りません。かなり美品です。袋の一部にシワが有ります。中身2019年6月26日リリースのオールタイム・ベスト・アルバム。デビュー・シングル「A・RA・SHI」から最新シングル「君のうた」までのシングル全表題曲63曲に、20周年アニバーサリー・ソング「5×20」を加えた全64曲収録の4枚組。個人の保管品ですので、神経質な方は購入をお控え下さい。即購入⭕️#ARASHI#CD・DVD#嵐#ジャニーズ