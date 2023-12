☆コレクター☆ドリカム☆名曲☆未来予想図　未来予想図Ⅱ

⭐︎⭐︎値下げしました⭐︎⭐︎ドリカムの名曲「未来予想図」とカップリングに「未来予想図II」こね2曲を1枚にしたプロモCDシングル。1992年プレス。30年以上経過していますが未開封の美品です。収録されているバージョンは不詳。ジャケットには収録アルバムの表記はあります。当方ドリカムに詳しくないため聴いても既発の音源かは判別不可かと思います。ドリカムファン、コレクターの方ぜひ。綺麗に自宅で保管していました。ご購入後の返品、キャンセルはご遠慮下さい。#DREAMSCOMETRUE#ドリームズカムトゥルー#ドリカム#DCT#ドリ#未来予想図#平成の名曲#廃盤#稀少#プロモ#富士フイルム



