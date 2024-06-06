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【レア美品】機動戦士Zガンダム 百式ゴールド SCPH-55000 GU
商品番号 C74234936857
商品名

【レア美品】機動戦士Zガンダム 百式ゴールド SCPH-55000 GU
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS2百式モデルです。＊内容＊・本体・アナログコントローラー１つ　デュアルショック2ゴールド・電源コード・AVケーブル上記のものがセットになります！中古品である事、素人保管である事をご理解ください。動作確認はしてありますが素人確認なのでご理解頂ける方にご購入をお願いします。本体はゲームできますが、読み込みに時間がかかる時があります。本体に関しては、写真の通り美品となっております。
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