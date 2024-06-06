岩波書店 白秋全集 全40巻 ① 月報付き

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※全巻だと重量オーバーになる為、2つに分けて出品しております。バラ売りはいたしませんので、①・②両方の購入をお願い申し上げます。本が大好きだった祖父が、大切に大切に保管していたものです。必要としている方の元へ行くのが、祖父も本も嬉しいだろうと思い、この度出品いたしました。外箱に日焼け、シミ、傷が有ります。23巻が特に傷が目立ちます。中身に書き込み等はありませんので綺麗なほうかと思いますが、長期保管品となりますので、経年劣化等ございます。現状にご理解いただける方、よろしくお願い申し上げます。他にも古書を出品しておりますので、#ゆーん古書ぜひご覧ください。※らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便に変更する可能性がございます。ご了承ください。