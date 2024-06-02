プレイステーション2(SCPH-77000)+ソフト51枚セット

プレイステーション2(SCPH-77000)+ソフト51枚セットです。本体・純正コントローラー・ステレオケーブル・ACアダプター一式・ゲームディスク51枚のみです。＊PS2ディスクのみ28枚・PSディスクのみ23枚あります。＊本体両面に傷有ります。PS2(CD・DVD)、PS(CD)動作確認済み。破損の無いようにしっかり梱包して発送します。SONYPlayStation2SCPH-77000ゲーム機本体種類:PlayStation2ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY



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