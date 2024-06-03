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民事法学の基礎的課題 植木哲先生古稀記念論文集
商品番号 K16433941379
商品名

民事法学の基礎的課題 植木哲先生古稀記念論文集
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

「民事法学の基礎的課題植木哲先生古稀記念論文集」高森八四郎/小賀野晶一定価:￥13,200#高森八四郎#小賀野晶一#本#BOOK#人文#社会民事法学の研究と教育に尽力された植木哲先生の古稀を記念して編まれた論文集。22名の珠玉の論稿が集まり基礎的課題を探求する。
http://narcologia.ru/goods/Addict161418.html
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