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- ［小田急時刻表］1991〜1999ダイヤ改正号 ９冊（発行所（株）交通新聞社）
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商品詳細
［小田急時刻表］1991〜1999ダイヤ改正号９冊（発行所（株）交通新聞社）を一括出品。本棚で室内常温保存していました。目視では目立つページ折れ、落丁、傷や汚れなどは確認出来ませんが２０〜３０年以上前に購入したものですので少しの変色、汚れはあるかと思います。また、1999年号には誤印刷がありA4用紙に訂正箇所が記された資料が添付されます。更に写真8/8にありますようにボールペンで朱記訂正書込みしている箇所があります。ご理解の上、購入を検討ください。#小田急時刻表#交通新聞社#小田急電鉄
http://narcologia.ru/goods/perforce714065.html
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